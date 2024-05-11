11 Мая 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Выставка «Своих не бросаем» работает в Краеведческом музее в Астрахани

На экскурсии по выставке побывали молодые сотрудники личного состава Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте и ветераны службы. Им рассказали о предпосылках СВО на Украине — от присоединения Донецко-Криворожской Республики в состав Украины до нынешних событий.

В предметный ряд выставки вошло более 350 экспонатов, среди них комплекты воинского обмундирования, обувь, оружие, патроны, артефакты, связанные с историей вооруженной агрессии Украины.

Гости музея узнали во время экскурсии истории астраханцев — Никиты Каширского и Азамата Бердиева, которые погибли в зоне боевых действий.

Научный сотрудник филиала Астраханского музея-заповедника — Музея боевой славы — Люция Муртазаева рассказала, что старший лейтенант, начальник артиллерийского разведывательного комплекса Каширский засекал огневые позиции неприятеля и передавал данные в штаб. 26 сентября после передачи данных попал под обстрел реактивной системы залпового огня «Хаймарс», получил множество ранений, был госпитализирован в Мариуполь, а после транспортирован в республику Крым. 2 октября 2023 года Никита Каширский умер в госпитале.

Лейтенант гвардии, командир десантно-штурмового взвода 56 гвардейского десантно-штурмового полка 7 воздушно-десантной дивизии Азамат Бердиев за годы службы получал множество тяжелых ранений, но никогда не дожидался полного выздоровления и рвался в бой. Он погиб после тяжёлого осколочного ранения, когда его подразделение было обстреляно кассетными боеприпасами. Отказавшись от эвакуации и не теряя управление подразделением, продолжал докладывать обстановку командованию, руководил эвакуацией подчинённых на позиции. Ценой собственной жизни спас жизни пятерых военнослужащих.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Вещи и фотографии бойцов были переданы в фонды Астраханского музея-заповедника их семьями.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Астраханцы могут ознакомиться с экспозицией в Краеведческом музее. Вход на выставку «Своих не бросаем» свободный.

Теги: выставка, своих не бросаем, краеведческий музей, курсанты


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