Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойка

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за пассажирского автобуса, упавшего в реку Мойка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Беглова.

"Сегодня в результате тяжелого ДТП с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказал Александр Беглов.

Губернатор поблагодарил спасателей, сотрудников скорой помощи, медиков, сотрудников ГИБДД, которые оперативно пришли на помощь. Все пострадавшие доставлены в стационары, где им оказывается необходимая помощь.



По поручению губернатора создана комиссия для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим.