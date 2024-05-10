Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге , сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Он поручил во взаимодействии с МИД России установить обстоятельства нападения вандалов на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге. По информации Посольства РФ в ФРГ, 9 мая неизвестные проникли на территорию служебного здания и, развернув плакаты, стали выкрикивать антироссийские лозунги.

По поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.