10 Мая 2024
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Фото: МЧС России / скриншот видео

СМИ: водителя упавшего в Мойку автобуса заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены

Водителя автобуса, который сегодня упал в Мойку в Питере, заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены, сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на жену водителя.

По ее словам, муж пришел около двух часов ночи, отработав с пяти утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу. На здоровье, по словам супруги, мужчина не жаловался, но могла сказаться усталость.

В полиции сообщили Накануне.RU о задержании водителя автобуса в качестве подозреваемого

Как сообщалось ранее, полицией было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ по факту падения автобуса с людьми в воду. В качестве подозреваемого в рамках данного уголовного дела полицией задержан и допрошен 44-летний водитель автобуса.

Расследование уголовного дела продолжается. По данным МЧС, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались.

Теги: ДТП, автобус, Мойка, водитель, уголовное дело


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