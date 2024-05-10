Медведев пригрозил Британии: "ответ за такое полетит не только в Киев"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл цель учений с нестратегическим ядерным оружием, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале политик прокомментировал высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, заявившему что "Западу следует занять более жесткую позицию для борьбы с президентом России Владимиром Путиным".

Медведев заявил, что помнит Кэмерона во времена его службы премьером и что тот тогда был "обычным мутным британцем", даже не "патентованным русофобом.

"Так, середнячок, не более… А теперь? "Украинцы, вы можете стрелять нашими ракетами куда хотите". А мы - британцы - не боимся ничего, даже ядерного конфликта. Крутой! Зря, дяденька. Ведь Storm Shadow/SCALP-EG управляется не придурками в вышиванках, а именно британцами и французами. При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом. И отработка ответа на такие атаки - цель запланированных учений. И даже не до конца образованные Дебилы Его Королевского Величества это должны понимать", - написал Медведев.

Как сообщалось, Минобороны России по поручению президента проведет учения с ракетными соединениями Южного военного округа (с привлечением авиации) и ВМФ. Цель – повысить готовность нестратегических ядерных сил "к выполнению боевых задач". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям. Представитель Кремля обратил внимание на заявления западных представителей, которые "говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину".