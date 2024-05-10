Ретропоезд «Воинский эшелон» прибыл в Астраханскую область

О прибытии ретропоезда «Воинский эшелон» в Астраханскую область сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

В этом году в составе эшелона два паровоза и пять платформ с военной техникой времен Великой Отечественной войны, включая легендарные танки Т-26 и Т-34, а также музейная экспозиция, рассказывающая о роли железнодорожников в Сталинградской битве.

Первую остановку «Воинский эшелон» совершил сегодня на станции Владимировка. В 16:00 он прибудет в Верхний Баскунчак. Завтра состав направится на Харабалинскую станцию, а 12 мая в 11:00 ретропоезд встретят в Астрахани.

"Уникальный состав, который является живым напоминанием о подвиге нашего народа, сможет увидеть любой желающий. Этот проект – возможность прикоснуться к истории, почтить память героев и передать бесценный опыт патриотизма молодым поколениям", - отметил Игорь Бабушкин.