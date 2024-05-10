Официальные данные: три человека погибли при падении автобуса в реку Мойка

В МЧС России не подтверждают гибель семи человек при падении автобуса в Санкт-Петербурге в реку Мойка.

По данным МЧС, спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались.

Специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России.

"Работы на месте завершены", - сообщили в ведомстве.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту падения автобуса в воду в Санкт-Петербурге, сообщили в СКР. В ведомстве также не подтверждают ранее распространенную СМИ информацию о гибели семи человек.

"По уточненной информации, в результате данного дорожно-транспортного происшествия, погибли не менее трех человек, четыре человека находятся в реанимации в состоянии клинической смерти. Личности пострадавших устанавливаются", - говорится в сообщении.