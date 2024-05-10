Масштабный автопробег прошел в Астрахани в День Победы

В День Победы в Астрахани прошел масштабный автопробег.

"Более 70 автомобилей с флагами, победной символикой, портретами героев Великой Отечественной войны и бойцов спецоперации проехали по улицам областного центра", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как сообщалось ранее, организаторами выступили общественная организация «Лига ветеранов Специальной военной организации» совместно с агентством по делам молодежи Астраханской области при участии Фонда «Защитники Отечества», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Бессмертный полк России».

9 мая автоколонна проследовала от Центрального стадиона города Астрахани до Старого кладбища.

Здесь участники пробега почтили память погибших в войне земляков.

"Мы помним! Мы гордимся!", - написал Игорь Бабушкин.