10 Мая 2024
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханскую область посетила делегация Азербайджана

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Астраханскую область прибыла делегация под руководством Главы Исполнительной власти Апшеронского района Абдина Фарзалиева, сообщает пресс-служба губернатора региона.

С членами делегации встретился вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области Денис Афанасьев. Он отметил динамичный характер отношений региона с Азербайджаном в различных сферах. И свидетельство этому – прошедшие на днях в Баку переговоры губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Особое значение мы придаем нашим связям с Апшеронским районом, – подчеркнул Денис Афанасьев. – В сфере интересов – развитие торговли и контактов в области сельского хозяйства. Укрепляем взаимодействие в сфере культуры, молодежной политики и образования».

Абдин Фарзалиев выразил благодарность астраханцам за уважение к памяти общенационального лидера азербайджанского народа.

«Мероприятия, посвящённые 100-летию Гейдара Алиева, прошли в Азербайджане и в Астрахани на высоком уровне, – отметил он. – Они дали новый толчок развитию дружественных, партнёрских отношений между Азербайджаном и Астраханской областью». Гости из Азербайджана почтили память воинов Великой Отечественной войны у мемориала «Вечный огонь славы» в Братском саду.

Церемония возложения цветов к памятнику Гейдара Алиева, приуроченная в 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана, состоялась в одноимённом сквере на набережной Приволжского затона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Азербайджан – в числе приоритетных партнёров Астраханской области, с которым мы развиваем разносторонние отношения, – заявил Денис Афанасьев. – Основу их заложил Гейдар Алиевич Алиев. В тот непростой период, когда он возглавил Азербайджан, было сделано всё для того, чтобы связи с Россией и её регионами были неразрывными. И в наши дни они динамично развиваются в различных сферах на основе дружбы, взаимного уважения и добрососедства».

В Азербайджанском деловом центре в Астрахани состоялся круглый стол, посвященный 101-й годовщине Гейдара Алиева. В нём приняли участие представители азербайджанской диаспоры, активисты региональной общественной организации «Азербайджанский центр содействия культурному и экономическому сотрудничеству», региональной общественной организации национальной культуры «Азербайджан» и регионального отделения общероссийской молодежной общественной организации «Азербайджанское молодежное объединение России».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Открывая её, вице-губернатор отметил, что эта встреча является данью памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 101- годовщина со дня рождения которого отмечается сегодня. Он выразил благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за то, что направил по этому случаю делегацию в Астраханскую область.

Денис Афанасьев отметил большую работу в Астраханской области Фонда Гейдара Алиева, который сегодня отмечает 20-летие со дня своего основания.

Он поблагодарил Главу Исполнительной власти Апшеронского района Абдина Фарзалиева за его вклад в развитие связей между Астраханской областью и Азербайджаном. Исторические корни дружбы Азербайджана с Астраханской областью отметил в своём выступлении Абдин Фарзалиев.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«В этот знаменательный день мы чтим память Гейдара Алиевича Алиева, который является основоположником независимого и современного Азербайджана, – отметил руководитель делегации Азербайджана. – Он выступал за развитие отношений как на высшем уровне, так и с российскими регионами. Уверен, недавняя встреча в Баку Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным даст новый толчок развитию всестороннего сотрудничества».

Теги: делегация азербайджана, денис афанасьев, день памяти гейдара алиева, ильхам алиев, игорь бабушкин


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