Виталий Хоценко направил в Усть-Ишимский район дополнительную помощь для эвакуации жителей и домашних животных

Контролировать на месте ситуацию будут по поручению Губернатора члены регионального Правительства и областных профильных ведомств, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Много обращений от жителей, пострадавших от весеннего паводка населенных пунктов, по поводу эвакуации и обеспечения кормами домашних животных. Направил в Усть-Ишимский район для оказания помощи в эвакуации животных и обеспечения их необходимыми кормами министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Валентиновича Дрофу", - сообщил Губернатор Виталий Хоценко.

Кроме того, руководитель Омской области направил в район и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Александровича Пестрякова и директора Управления дорожного хозяйства Омской области Сергея Сергеевича Коваленко.

"Их задача — находиться на месте и продолжать обеспечивать транспортировку всех желающих из зоны подтопления в Омск и другие населенные пункты. Также поставил задачу, как только позволит оперативная обстановка, наметить планы по восстановлению пострадавшей дорожной инфраструктуры", - подчеркнул Губернатор Виталий Хоценко.