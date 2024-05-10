СМИ сообщают о росте числа погибших при падении автобуса в реку до семи человек

СМИ сообщают о росте числа погибших в Питере при падении автобуса в реку Мойка. Как сообщает telegram-канал Mash, погибли шесть человек. По данным канала, водитель автобуса 44-летний Рахматшох Курбонов — сотрудник компании "Такси". Канал сообщает, что водитель автобуса сейчас в больнице.

Telegram-канал SHOT сообщает, что число жертв увеличилось уже до семи. Это те самые пассажиры, которые не смогли выбраться самостоятельно. Врачам не удалось откачать их.

Возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.