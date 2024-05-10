Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку

В Санкт-Петербурге по факту падения автобуса в воду возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного Следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу.

Дело возбудждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК РФ).

По данным следствия, днем 10 мая 2024 года автобус с пассажирами упал в реку Мойку с Поцелуева моста. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие.

В настоящее время следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, а также на установление причин и условий, способствовавших произошедшему.