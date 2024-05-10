10 Мая 2024
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Фото: скриншот видео / t.me/shot_shot

Водителя автобуса, рухнувшего в Мойку, доставили в полицию

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту падения пассажирского автобуса в реку Мойка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Санкт-Петербурга.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус с людьми упал в реку Мойка(2024)|Фото: скриншот видео / t.me/shot_shot

Напомним, сообщение о ЧП поступило в полицию в 13.00. По предварительным данным, в салоне находилось около 20 человек.

Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию.


Теги: уголовное дело, полиция, водитель автобуса, Мойка


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Развитие сюжета:

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Ранее 10.05.2024 15:03 Мск Следователи возбудили дело об оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку

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