Пассажирка умерла в самолете Red Wings в Екатеринбурге

Пассажирка умерла в самолете Red Wings в Екатеринбурге после пятичасовой задержки рейса, сообщает telegram-канал "Авиаторщина".

Инцидент произошел 9 мая, около 22.00 в аэропорту Кольцово.

Самолет Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь в Тбилиси в 17.00, но по техническим причинам вылет отложили. После завершения посадки пассажирке в инвалидном кресле стало плохо с сердцем. Бортпроводники вызвали ей "скорую" и попытались оказать первую помощь. Прибывшие на борт медики также несколько минут пытались реанимировать пассажирку. Но, к сожалению, женщина скончалась.

В Грузию самолет вылетел с семичасовой задержкой.