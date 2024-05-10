Один человек погиб при падении автобуса с моста в реку в Санкт-Петербурге

Один человек погиб при падении автобуса с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Информацию Накануне.RU подтвердили в экстренных службах.

Пять человек госпитализированы. По данным telegram-канала Baza, еще двоих пытаются реанимировать.

В МЧС России сообщили, что на месте в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники. Сообщается, что пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста.

Ранее в соцсетях появился момент падения автобуса в реку.