В Санкт-Петербурге пассажирский автобус с людьми упал в реку

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами рухнул в Мойку у Поцелуева моста, сообщают местные СМИ и telegram-каналы.

По словам очевидцев, транспорт столкнулся с каршерингом и улетел в реку. На месте работают экстренные службы.

Сообщается, что есть пострадавшие и погибшие.

"Сегодня около 13.00 (по московскому времени) в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома №69 по большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек", - говорится в сообщении МВД.

Губернатор Александр Беглов прокомментировал инцидент.

"В связи с аварией на набережной реки Мойки с участием автобуса: на месте работают сотрудники МЧС, Администрации города, службы скорой помощи и сотрудники Комитета по здравоохранению. Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично", - заявил он.

По данным SHOT, пять человек забрала скорая на данный момент: четверо пассажиров в тяжелом состоянии и водитель автобуса — в среднем.

Водитель каршеринга задержан. Он находится в машине ДПС.