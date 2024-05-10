10 Мая 2024
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Происшествия Южный ФО Астраханская область
Фото: Накануне.RU

По подозрению в распространении наркотиков, которыми отравились жители Астрахани, задержан мигрант

Астраханские полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков, которыми отравились 14 местных жителя и гости региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции региона.

Полицейские сообщили, что у одного из пострадавших при себе был обнаружен метадон массой 0.23 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере".

По местам жительства отравившихся наркотиками провели обыски, изъяли телефоны, в которых обнаружены координаты мест приобретения наркотических средств из тайников. Задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ.

По версии следствия, злоумышленник прибыл в Астрахань и по указанию неустановленных лиц, размещал наркотические средства в тайники. В ходе проведения оперативных мероприятий обнаружены несколько тайников-закладок.

Изъятое направлено на экспертизу. Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ.

Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота.

Теги: Астрахань, отравление, наркотик, уголовное дело


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