В Башкирии усилят системы защиты нефтехимкомплекса после террористической атаки

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что меры безопасности после вчерашней террористической атаки беспилотником предприятия "Газпром нефтехим Салават" усилят.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе главы региона, предприятие работает в штатном режиме. В ближайшие два-три дня здесь будет проведен небольшой ремонт. На показатели предприятия атака беспилотника не повлияла.

"Они молодцы, все сделали организованно", - отметил Хабиров.

Власти оценили многоплановую систему обороны. Именно благодаря тому, что она сработала, последствия минимальны.

"Но мы должны понимать, что эта атака может быть не последней. В Башкортостане – большой нефтехимический комплекс. Поэтому сегодня обсудили ряд дополнительных мер по усилению систем защиты", - сообщил глава региона.

Накануне в районе 13.00 беспилотник совершил атаку на промзону города Салавата, после которой произошло задымление в районе одной из установок предприятия "Газпром нефтехим Салават". Предприятие работает в штатном режиме