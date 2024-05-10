10 Мая 2024
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Фото: Накануне.ru

На Ямале из-за снежной бури отменены вертолетные рейсы

На Ямале из-за разыгравшейся снежной бури закрыта дорога Лабытнанги - Харп. Отменены вертолетные рейсы сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Кроме того, утром не осуществлялось движение судов на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги. В настоящее время движение судов возобновили.

В департаменте гражданской защиты ЯНАО сообщили, что в районе переправы между городами Салехард и Лабытнанги круглосуточно дежурят спасатели. Специалисты департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО совместно со спасателями "Ямалспас" дежурят в районе переправы через реку Обь. С 00:00 часов 10 мая движение по ледовой переправе закрыто для всех видов транспорта. На данный момент выход и выезд на поверхность водных объектов на территории Приуральского района, запрещен.

"Наша основная цель – это осуществление контроля, за соблюдением запрета выхода людей и выезда самоходной техники на ледовую поверхность реки Обь. Также в ходе дежурства мы проводим разъяснительную работу с населением о запрете выхода людей на тонкий лед", – сообщил главный специалист управления гражданской защиты департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Александр Злобин.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО напоминает, что выезжать и выходить на тонкий лед опасно для жизни.

Теги: вертолетные рейсы, буря, непогода, переправа, судно на воздушной подушке


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