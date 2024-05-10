Бастрыкин поручил завести дело после осквернения памятника Советским солдатам в Финляндии

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ранее посольство России в Финляндии, сообщило, что вандалы залили краской памятник советским военнослужащим в городе Хельсинки. Бастрыкин поручил запросить в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего.

Действиям лиц, причастных к совершению данного преступления, будет дана уголовно-правовая оценка.