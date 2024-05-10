ТАСС: Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других артистов из РФ израильтянами

Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других артистов-репатриантов из РФ израильтянами, они успешно интегрировались в стране. Об этом заявила в интервью ТАСС посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

"К сожалению, я не встречалась с Аллой Пугачевой. Я помню ее песни, не скажу с детства, потому что я тоже уже не такая молодая", - сказала дипломат. Она обратила внимание, что приехавшие в Израиль подобно Пугачевой артисты и люди из иных сфер не испытывают проблем. "Они все в Израиле израильтяне, то есть они интегрированы, иногда выступают с концертами, в театре", - добавила Гальперин.

"Есть театр "Гешер", который проводит спектакли на русском языке. Так что мы очень рады, что все они довольно удачно интегрировались в Израиль", - заключила посол.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию артистки иностранным агентом. В марте сообщалось о проверке источников финансирования певицы и ее различных высказываний.

Сообщалось также, что активист Виталий Бородин написал в Генпрокуратуру обращение, в котором просит признать Пугачеву иноагентом. Он утверждает, что Генпрокуратура направила его запрос в Минюст, который и выносит решения о признании человека или организации иноагентом.