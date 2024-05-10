Курганская область получит 4 миллиарда для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка

Курганская область получит 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Средства, выделенные по поручению президента Владимира Путина, поступят из резервного фонда правительства. Из них 3 млрд руб. направят на единовременную материальную помощь, финансовую помощь в связи с частичным или полной утратой имущества, выплаты на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на помощь в приобретении или строительстве нового жилья.

Еще миллиард направят на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, санитарную очистку и обеззараживание территорий населенных пунктов, пострадавших от паводка.

Напомним, по предварительной информации, общий ущерб от паводка в Курганской области составил от 4 до 9 млрд руб. Такие цифры были озвучены на совещании у президента.