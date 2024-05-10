Партизаны "Херсонского сопротивления" сообщили, что ВСУ расстреливают пытающихся покинуть Херсон жителей

Украинские военные расстреливают мирных жителей Херсона, пытающихся покинуть город и попасть на подконтрольный России левый берег Днепра, сообщает ТАСС со ссылкой на командира партизанского отряда "Херсонское сопротивление".

"В случае выявления каких-то желающих убежать украинская сторона сразу открывает огонь на поражение. Поэтому много людей, которые не смогли в свое время перебраться в свободную часть Херсонской области, просто ждут", - сказал он.

При этом командир вспомнил об успешных случаях эвакуации жителей города на левый берег. "Самый яркий пример - когда один парень на надувной лодке ночью переплыл Днепр. <…> Хотя сейчас это очень опасно", - рассказал он, отметив, что существуют тайные перевозчики, которые за денежные средства могут переправить человека на другой берег. "Их [ВСУ] не трогают", - добавил командир отряда.