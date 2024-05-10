Путин не стал менять главу Правительства

Президент Владимир Владимирович Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на рассмотрение Госдумы для назначения его главой Правительства, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин в своем канале Telegram.

Состав Правительства, в соответствии с новыми поправками в Конституцию, будет формировать Госдума. Депутатам предстоит утвердить председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу.



Обсуждение кандидатуры Мишустина пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Государственной Думы.



Вначале Мишустин Михаил Владимирович выступит с докладом, затем прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, после чего состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры председателя Правительства.

Мишустину предстоит рассказать свои идеи, как будут реализовываться новые "майские указы" президента, касающиеся демографической политики, благополучия людей, поддержки семей с детьми, молодежной политики, укрепления технологического суверенитета, развития экономики и регионов, повышения обороноспособности страны.