В Москве задержана Диана Шурыгина

В Москве задержана Диана Шурыгина.

Как сообщает Baza, девушка была задержана полицейскими в ночь на 30 апреля в квартире на Долгоруковской улице, где она находилась вместе с предпринимателем Святославом Гусевым. По предварительным данным, полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры. Шурыгина была доставлена в отдел вместе с двумя знакомыми.

Сам Гусев отказался комментировать произошедшее. Несколько дней назад Гусев и Шурыгина записывали видео, на котором сообщили, что теперь будут работать вместе.