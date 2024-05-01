350 астраханцев стали участниками майского велопарада

Ежегодный заезд-велопарад - 2024, который прошел 1 мая, был также приурочен к Году Семьи, объявленному президентом России.

Заезд получился массовым, настроение участников было приподнятым. На старт велопарада вышли и самые маленькие спортсмены, и целые семьи. С праздником Весны и Труда поздравил участников мероприятия глава Приволжского района Дмитрий Мазаев. А особо отличившимся велосипедистам после велозаезда были вручены памятные призы.

Отметим, что астраханцы украсили свои велосипеды символикой России и георгиевскими лентами. Колонна велосипедистов проехала по главным улицам села Началово Приволжского района Астраханской области.

А в завершении пробега юных спортсменов ждали приятные сюрпризы - их по окончании маршрута угостили вкусным мороженым, сообщает администрация Приволжского района.