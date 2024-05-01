Российские военные подняли флаг России над селом Работино на запорожской линии фронта

Российские военные подняли флаг России над селом Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, основные силы ВСУ оставили Работино, бежав с позиций в северной части села, идет зачистка оставшихся небольших групп противника.

"Точечные очаги сопротивления противника в Работино еще остались. Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По его словам, хотя основные силы ВСУ и оставили Работино, отойдя на заранее новые подготовленные позиции, часть из них пытаются сохранить там хотя бы минимальное присутствие, так как село является главным достижением ВСУ за год попыток контрнаступления на этом участке фронта.

Работино - село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.