Кому Первомай праздник: российские олигархи потрудились на славу и заработали еще 1,3 трлн рублей

Совокупное состояние богатейших бизнесменов РФ за первые четыре месяца 2024 года выросло на 14,89 млрд долларов — или на 1,3 трлн рублей, что сопоставимо с ожидающимся по итогам всего года дефицитом бюджета РФ. Сильнее всего свое богатство увеличил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко — его состояние выросло на 5,34 млрд долларов, до 24,2 млрд. Такие данные приводят в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. К слову, на российские удобрения по-прежнему не распространяются санкции США.

Самым богатым среди российских предпринимателей остался президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, который недавно решил перенести свой медный завод в Китай, потому что "так выгоднее". Его состояние с начала года выросло на 255 млн долларов, до 31,3 млрд долларов. Второе и третье место поделили совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (плюс 2,78 млрд долларов, до 27,4 млрд долларов) и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (плюс 3,47 млрд, до 27,4 млрд долларов).

В прошлом году российские олигархи разбогатели на 50 млрд долларов, то есть почти 5 трлн рублей, что сравнимо с дефицитом бюджета РФ за два года. Также мы сообщали, что число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек, это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. При этом эксплуатация труда капиталом в России остается максимальной за 30 лет.