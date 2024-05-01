СБУ предъявила обвинение митрополиту канонической Украинской православной церкви

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Луке (Андрею Коваленко) в провоцировании межрелигиозной розни, сообщает ТАСС.

По материалам следствия, митрополит "публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий и размещал провокационные сообщения в личном Telegram-канале".

Таким образом, считают в СБУ, Лука "расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе". Сейчас решается вопрос об избрании митрополиту меры пресечения.