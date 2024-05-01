ЛДПР предлагает увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты фракции ЛДПР предлагают увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тыс. руб. Об этом сообщает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

"Символично именно в День Весны и Труда сообщить о подготовке к внесению в Госдуму фракционного законопроекта, предусматривающего фиксацию МРОТ на уровне 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По словам парламентария, труд в России до сих пор "недооценен".

"Работать наши люди умеют - быстро, результативно и качественно - но финансирование такой работы оставляет желать. При этом не менее пяти миллионов бюджетников получают доходы на уровне МРОТ. Который, в свою очередь, далеко не всегда успевает за реалиями жизни", - говорится в сообщении.

С 1 января 2024 года МРОТ в РФ составляет 19 242 рубля.