В Югре ретропоезд "Эшелон Победы" не приедет из-за усиления мер безопасности в регионе

Руководство Свердловской железной дороги приняло решение отменить прибытие поезда "Эшелон Победы" на железнодорожные станции Югры. Об этом сообщил глава Советского района Евгений Буренков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Решение принято в связи с усилением мер безопасности в регионе.

Ранее власти округа отменили митинги, салюты, шествия и парады. Праздничные мероприятия будут проходить без зрителей с ограничением на количество участников в 50 человек.