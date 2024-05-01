СМИ сообщают о задержании заместителя министра энергетики Свердловской области

Заместителя министра энергетики Свердловской области Андрея Кислицына задержали. Якобы его подозревают в получении взятки, сообщает telegram-канал Ural Mash со ссылкой на свой источник.

Подробности в настоящий момент неизвестны, равно как и сумма взятки.

В СКР пока не комментируют дело в отношении чиновника. Отметим, что Андрей Кислицын занимает свою должность с апреля 2022 года. До этого с 2003 года он возглавлял городской округ Заречный.