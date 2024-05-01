Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине после Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя воздушных сил ВСУ Илью Евлаша.

При этом точной даты Евлаш не назвал, отметив лишь, что сроки неоднократно менялись.

"Мы ждем. Наша задача – работать с тем, что нам предоставят... Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить", - добавил он.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.