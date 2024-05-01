01 Мая 2024
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Общество Омская область
Фото: Минкульт Омской области/Анна Шестакова

Виталий Хоценко призвал жителей региона поддержать Омск в борьбе за статус культурной столицы

Напомним, победителя конкурса определяет экспертная комиссия, учитывая результаты онлайн-голосования. В народном голосовании принимает участие 26 городов России. Почётное звание получит лишь один город.

Губернатор Виталий Хоценко отметил, что Омск имеет все основания претендовать на право в 2026 году носить статус «Культурной столицы России», и призвал омичей поддержать свой город активным голосованием.

"Омск борется за звание «Культурной столицы России - 2026». Чтобы поддержать любимый город нужно принять участие в народном голосовании - по ссылке. Конкурс проводит Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Поддержим Омск все вместе!", - написал руководитель региона в телеграм-канале.

Голосование проходит на портале Госуслуги. Нужно пройти по ссылке , авторизоваться под своими логином и паролем и проголосовать за Омск.

Конкурс «Культурная столица года» впервые прошел в 2023 году. Теперь каждый год эксперты будут присуждать это почетное звание одному из городов Российской Федерации.

В конкурсе принимают участие инициативные команды, представляющие административные центры субъектов России и городские округа с населением не менее 200 тысяч человек. Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга - мегаполисов с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом - принимают участие как соорганизаторы и эксперты.

(2024)|Фото: Минкульт Омской области/Анна Шестакова

Конкурс «Культурная столица года» предоставляет регионам страны уникальную возможность ярко представить на федеральном уровне свой социально-экономический потенциал, обеспечить создание условий для роста инвестиционной и туристической привлекательности.

(2024)|Фото: Минкульт Омской области/Анна Шестакова

Ежегодно в Омской области проводится более 20 тысяч культурно-массовых мероприятий. Широкую известность за пределами региона получили театральные проекты: Всероссийский фестиваль «лиТЕрАТуРа», Международный театральный фестиваль «Академия», Международный фестиваль театров кукол «В гостях у «Арлекина», международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск». Государственный академический Омский русский народный хор и Омский академический симфонический оркестр известны не только в России, но и за рубежом. Брендами Омска стали имена выдающихся личностей в мировой истории искусства – художника Михаила Врубеля и писателя Фёдора Достоевского.

(2024)|Фото: Минкульт Омской области/Анна Шестакова

В Омске находится единственное за Уралом представительство Государственного Эрмитажа – Центр «Эрмитаж-Сибирь».

(2024)|Фото: Минкульт Омской области/Анна Шестакова

В регионе реализуются масштабные проекты, направленные на сохранение и развитие культуры народов России, возрождение традиционных духовных ценностей: культурно-образовательный форум «Академия русской культуры», областные фестивали русской культуры «Душа России» и национальных культур «Единение», Международный фестиваль приграничных территорий Российской Федерации и стран СНГ «Да будет дружба искренней и честной» и другие.

Теги: виталий хоценко, статус культурной столицы, омск, онлайн-голосование


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