01 Мая 2024
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Mash&quot; / t.me/breakingmash

Захваченный американский танк M1 Abrams ВСУ привезли на Поклонную гору в Москве

На выставку Минобороны России на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США, сообщили Накануне.RU в пресс-служба оборонного ведомства.

На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США.

Оба образца были захвачены российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении.

Основным предназначением штурмовой инженерной машины M1150 Assault Breacher Vehicle, также выполненной на базе танка M1 Abrams является проделывание проходов в минных полях.

Ранее на площадке перед музеем Победы были размещены 32 единицы трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi

XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков «Азовец», а также другие образцы автобронетанковой техники.

Кроме того, на выставке будет представлено стрелковое и инженерное вооружение армий иностранных государств, входящих в военно-политический блок НАТО, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение украинских неонацистов.

Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими войсками

Теги: выставка, Abrams, танк, музей, Поклонная гора


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