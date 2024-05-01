Паводок в Тюменской области сместился в село Викулово

Паводок в Тюменской области сместился в сторону села Викулово, пик уровня воды здесь ожидается 8-9 мая, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем видеообращении.

Уровень воды в реке Ишим у села Аббатское поюил очередной рекорд. Он составляет 12 метров 28 сантиметров.

Кроме того, властям удалось решить проблему с образованием пробки из грузовых автомобилей на трассе Тюмень - Омск.

"Принятая нами схема движения на федеральной трассе в районе села Абатское показала свою эффективность. К обеду поток машин увеличится, но, как показал опыт вчерашнего дня – серьезные пробки уже не скапливаются" - сообщил Моор.



Дорожные службы закончили основные работы, сейчас действуют на локальных участках. Работы осложняются погодными условиями. Из-за ветра формируется так называемая нагонная волна. Она срывает пленку и подмывает насыпь. Коптеры и патрули действуют круглосуточно и выявляют опасные участки.

