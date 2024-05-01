01 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

«В аду мы будем лучшими»: ЧВК «Вагнер» исполнятся 10 лет

ЧВК «Вагнер», самому известному добровольческому подразделению Российской Федерации, первого мая исполняется десять лет. СМИ вспоминают путь добровольцев «Оркестра» и то, как из небольшой группы, созданной Евгением Пригожиным и Дмитрием Уткиным, родилось легендарное подразделение.

История «Группы Вагнера» началась в 2014 году, когда украинские силовики начали геноцид русского населения в Донбассе. По словам Евгения Пригожина, в тот момент он пытался собрать свое подразделение, однако столкнулся с тем, что значительная часть «казачков» была мошенниками. В итоге Пригожин сам поехал на полигоны и нашел специалистов – в том числе, Дмитрия «Вагнера» Уткина, подполковника ГРУ в запасе.

«Могу сказать одно, тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой компьютерной игре имеет уровень — Бог», — так отзывался Пригожин о личности командира созданного им «Оркестра».

Коллаж, Евгений Пригожин, ЧВК Вагнера(2022)|Фото: Накануне.RU

За десять лет своего существования ЧВК «Вагнер» приняла участие в различных военных конфликтах. Бойцы «Вагнера» отражали атаки ВСУ на Луганск и брали штурмом Луганский аэропорт в 2014 году, а также продвигались в Дебальцево. С началом военной операции в Сирии штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» штурмовали Пальмиру и Дейр эз-Зор, а после – работали в странах Африки, где обучали местных армейцев стратегии и тактике антитеррористической деятельности.

С началом СВО на Украине «музыканты» прибыли в зону боевых действий и достигли нескольких ключевых побед. После освобождения укрепрайона Попасной «вагнеровцы» освободили Светлодарск и Артемовск, а также вывели из строя значительные силы противника в ходе «Бахмутской мясорубки». В августе 2023 года отцы-основатели «Оркестра» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе — однако бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают нести свою службу на страже Родины.

ЧВК "Вагнер"(2023)|Фото: Накануне.RU

«Ни секунды не моргнув и не усомнившись, надо жить или погибнуть. Живи по правилам, делай, что должен и будь, что будет», — так объяснял Евгений Пригожин принципы созданного им подразделения.

Теги: чвк вагнер, в аду мы будем лучшими, евгений пригожин, дмитрий уткин, донбасс, оркестр, музыканты


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