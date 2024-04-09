Из Екатеринбурга отправлена первая гуманитарная помощь для пострадавших жителей Орска

Первая гуманитарная помощь для пострадавших от наводнения жителей Орска отправлена из Екатеринбурга. Грузовик с более чем 20 тоннами бутилированной воды стартовал во вторник, 9 апреля, из Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт), об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Игорь Сутягин, заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, директор ассоциации "Города Урала" Константин Устиловский, член Общественной палаты Дмитрий Чукреев, настоятель храма отец Георгий, волонтеры центра "Мы рядом" и АНО "Сильный Урал".

Игорь Сутягин поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв главы Екатеринбурга Алексея Орлова и оперативно организовали сбор и отправку груза для пострадавших от наводнения жителей Орска.

"Добрые дела в Екатеринбурге стали традицией. Наши волонтеры постоянно участвуют в акциях, сопровождают гуманитарные грузы в Новороссию, в Донбасс, на север региона жителям Сосьвы, пострадавшим в результате пожаров. Вот и сейчас уральская столица не осталась в стороне", – напомнил Игорь Сутягин.

Он отметил, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов, создавая волонтерский центр "Мы рядом", был убежден, что его работа будет востребована не только в уральской столице и регионе, но и в масштабах всей страны.

Директор ассоциации "Города Урала" рассказал, что она объединяет более 25 городов из УРФО, Оренбургской области и Пермского края, чтобы решать совместные вопросы, обмениваться опытом и помогать друг другу.

"Солидарность, взаимовыручка, взаимная поддержка – основные черты уральского характера. Ярким примером являются губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, которые первые откликнулись на беду, произошедшую у соседей. Уральский характер проявили многие неравнодушные горожане, волонтеры, предприниматели, принявшие активное участие в благотворительной акции", – подчеркнул Константин Устиловский.

Дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля. Утром 6 апреля власти Орска объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов. По последним данным, в Орске подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей.