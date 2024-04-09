В Курганской области объявили принудительную эвакуацию

В Курганской области объявили принудительную эвакуацию в селе Звериноголовском, Прорывном, Озерном и других населенных пунктах поймы Тобола, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале региональных властей. По состоянию на 22.00 уровень воды в Звериноголовском составил 912 сантиметров. За два часа уровень воды вырос на 19 сантиметров. В Прорывном - на 15, в Озерном - на девять.

"На ночь оставаться в зоне подтопления особенно опасно! Адреса ПВР - на ресурсах администрации Звериноголовского округа и интерактивной карте. Уделите особое внимание детям, пожилым и маломобильным родственникам. Возьмите с собой документы и ценные вещи, вещи первой необходимости. Не оставляйте в зоне подтопления животных", - говорится в сообщении.