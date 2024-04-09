МВД призвали жителей Оренбургской области сообщать о фактах мародерства

МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать в полицию о фактах мародерства на подтопленных территориях, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она опровергла информацию о многочисленных фактах мародерства на территориях в Орске и других населенных пунктах Оренбургской области. На сегодняшний день территориальными органами МВД России зарегистрирован только один подобный случай. Он произошел 5 апреля в Оренбурге. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который перевозил на тележке стройматериалы в СНТ "Дубовый плес". В отношении него возбуждено уголовное дело.

Других обращений не поступало.

"Граждан, обладающих информацией о фактах мародерства, просим незамедлительно сообщить об этом полицейским, обеспечивающим общественный порядок в населенных пунктах, или по телефонам 02, 102, 112, 29-55-00 в городе Орске, 79-19-77 в Оренбурге с указанием адреса, перечня имущества, примет возможных злоумышленников. Сотрудники МВД России оперативно примут соответствующие меры реагирования", - заявила она.

