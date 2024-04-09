10 Апреля 2024
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Армия и ВПК Южный ФО В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

В ДНР сообщили об освобождении Первомайского

Российские военные освободили населенный пункт Первомайское на Донецком направлении, сообщают РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

"Да, действительно освободили, наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации", — сказал он.

По словам Гагина, этот успех говорит о динамичном продвижении армии и освобождении территории республики.

В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.

Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.

Теги: Первомайское, ДНР, СВО, спецоперация


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