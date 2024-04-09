Астраханцы прибирают все общественные территории - в регионе проходит «Месячник чистоты»

Ежедневная масштабная уборка, объявленная губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, проходит во всех районах областного центра. Участниками стали неравнодушные жители, управляющие компании, общественники, школьники, студенты и представители исполнительных органов региона. За каждой группой закреплен определенный участок, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В рамках «Месячника чистоты» в порядок приведут дворы, улицы, прилегающие территории к многоквартирным жилым домам, государственным и бюджетным учреждениям, детсадам, школам, скверы и парки, а также покрасят бордюры, скамейки, посадят цветы и деревья.

В прошлом году в Астрахани в ежедневной уборке приняли участие почти 67 тысяч человек. За месяц было вывезено более тысячи тонны мусора, ликвидированы 313 нелегальных свалок, высажены более 30 тысяч цветов и деревьев.