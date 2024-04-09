Ирек Файзуллин посетит Тюменскую и Курганскую области

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую и Курганскую области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Кроме того, глава Минстроя России по поручению президента Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область.

Ключевые задачи — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

"Сейчас важно объективно оценить реальную ситуацию и организовать оперативную работу, в первую очередь по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры", — заявил Ирек Файзуллин.