Ирек Файзуллин посетит Тюменскую и Курганскую области
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую и Курганскую области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
Кроме того, глава Минстроя России по поручению президента Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область.
Ключевые задачи — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.
"Сейчас важно объективно оценить реальную ситуацию и организовать оперативную работу, в первую очередь по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры", — заявил Ирек Файзуллин.