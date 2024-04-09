"Угрозы населенному пункту нет". Глава Богдановича прокомментировал ситуацию с паводком

Глава Богдановича Олег Нейфельд прокомментировал ситуацию с паводком на реке Большая Калиновка, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее появилась информация, что река вышла из берегов. Под водой оказались дачные участки. В администрации Богдановича сообщили, что более 10 лет плотина на реке в селе Троицкое находилась в нерабочем состоянии, а в 2022 году закончился ее капитальный ремонт. В этом году в период паводка она заполнилась до нормального подпорного уровня и соответствует проектным отметкам.

"Угрозы населенному пункту нет, постройкам тоже. Специалисты дополнительно объехали и проверили, как обстоят дела у жителей - все в порядке. Подъем воды в реке Большая Калиновка связан с тем, что после капитального ремонта плотины уровень воды поднялся до проектных отметок. Огороды в водоохранной зоне — территории в пределах 50 метров от берега — были разбиты жителями самостоятельно, эта земля не предназначена для строительства и аграрных работ. Сейчас происходит спад интенсивности паводка. Ситуацию с паводками в Свердловской области держат под контролем региональные и муниципальные власти. По данным мониторинга и прогнозов уральского УГМС, чрезвычайные ситуации, вызванные высоким уровнем воды в реках, в регионе не прогнозируются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Белоярской АЭС в Свердловской области заявили о готовности к весеннему паводку. Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, его пик ожидается с 9 по 13 апреля.