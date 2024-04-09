09 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области введут ограничения на празднования Дня труда и Дня Победы

Все патриотические и массовые мероприятия в честь Дня труда и Дня Победы в Свердловской области будут проходить только на площадках, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. Об этом во время заседания регионального комитета по проведению памятных дат отечественной истории заявил вице-губернатор Олег Чемезов.

"Это важные для всех нас государственные праздники. Они связаны с памятью о наших предках, их самоотверженном труде и героическом подвиге – победе в Великой Отечественной войне. Конечно, традиции необходимо сохранять и передавать нашим детям, воспитывая в них те самые чувства любви к Родине, которые должны быть в каждом гражданине страны. Но не менее важны вопросы безопасности. Сейчас они в приоритете у организаторов всех массовых мероприятий, особенно исторически значимых для нас. При их планировании прошу обратить внимание на необходимость обеспечить безопасность всех участников на всех этапах их подготовки и проведения праздников", – заявил Чемезов.

9 мая в Екатеринбурге пройдет традиционный парад, где будет задействовано свыше 2 тыс. человек и 45 единиц военной техники. Формат проведения акции "Бессмертный полк" в 2024 году будет определен федеральным оргкомитетом в ближайшее время.

Напомним, после трагедии в "Крокус Сити Холе", власти Свердловской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий - с 23 марта до 13 мая. В связи с этим многие концерты и выставки были перенесены. Например, Международная туристическая выставка "ЛЕТО-2024", которая должна была пройти в Екатеринбурге 29-30 марта.

Теги: День труда, день Победы, ограничения, антитеррористические меры


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