СКР: Америка и НАТО давали деньги на теракты в России

В Главном следственном управлении СК России проверили обращение группы депутатов Госдумы о финансировании терактов высшими должностными лицами Америки и стран НАТО. Возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование терроризма".

Деньги, поступавшие через коммерческие организации (в частности, действующую на Украине нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс"), несколько лет тратили на теракты в России, а также за ее пределами. Цель таких действий – устранение видных политиков, общественников, а также нанесение экономического ущерба.

Следователи проверяют источники поступления и дальнейшее движение денег в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных представителей органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, идет отработка связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами, сообщает Следственный комитет России.