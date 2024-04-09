МВД опубликовало фото подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

МВД РФ опубликовало фото и данные подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье.

Это житель столицы — Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Он может быть вооружен. В полиции просят не вступать с ним в диалог и не пытаться задержать самостоятельно.

Ранее Mash сообщал, что помимо черного мотоцикла Yamaha FZ6-N, на котором подозреваемого засекли камеры, у него в собственности темно-зеленая "Нива-Бронто". На ней он также может скрываться от правоохранителей.

О нападении на полицейских стало известно 7 апреля, после того, как прохожие нашли раненых на проселочной дороге рядом с поселком Фряново. Один из них скончался до приезда "скорой", второй находится в реанимации.

Сообщалось, что полицейские караулили "закладчика" на границе Фряново и Черноголовки. Как сообщил источник 112, тайник с мефедроном, весом около 2 килограммов, был обнаружен накануне. Оперуполномоченный и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за "закладкой". Когда появился дилер, сотрудники решили произвести задержание, но попали под огонь.