Суд отказал тюменскому активисту во взыскании с клуба Mutabor миллиарда рублей за "голую" вечеринку

Суд отказал тюменскому активисту Юрию Рябцеву во взыскании с клуба Mutabor 1 млрд руб. за "голую" вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.

По данным SHOT, в своем иске Рябцев указал, что поведение звезд, участвующих в вечеринке, и их образы задели чувства верующих и требовал компенсацию в сумме 1 млрд руб. Деньги общественник обещал перечислить в благотворительный фонд. Рябцева возмутило, что в числе ответчиков не была сама Анастасия Ивлеева, с которой он хотел взыскать 500 млн руб. Во время заседания активист также выступал против треков Инстасамки.

Представители Mutabor же заметили, что лишь предоставили Ивлеевой и организаторам вечеринки площадку и музыкальное оборудование, а вот к происходившему они никакого отношения не имеют. К тому же, свое наказание они уже понесли — клуб закрывали на 90 суток за нарушение санитарных правил.

Общественник заявил, что планирует подать апелляцию на решение Лефортовского суда Москвы. При этом он сообщил, что к самой Ивлеевой претензий не имеет, только к самой вечеринке.

Напомним, "голая" вечеринка прошла 21 декабря в московском клубе "Мутабор". Лефортовский районный суд счел вечеринку блогера пропагандой гомосексуальных отношений — движения, которое Верховный суд России признал экстремистским на территории РФ. Клуб закрыли на 90 суток.

Отметим, что в конце прошлого года Юрий Рябцев попытался привлечь к ответственности губернатора Югру Наталью Комарову.

14 октября Наталья Комарова, отвечая на вопрос жительницы Нижневартовска о плохом оснащении мобилизованных, высказала недовольство, что подобные вопросы адресуют ей, а не министру обороны. Затем она сказала, что готова рассмотреть эту "заявку", но добавила, что "мы не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы будут присутствовать".

Ответ губернатора вызвал возмущение Рябцева. Он написал заявление на имя врио начальника управления МВД по Тюменской области Вячеслава Шкуляка и министра МВД Владимира Колокольцева, в котором обвинил главу региона в дискредитации российской армии и попросил привлечь ее к административной ответственности.

За Наталью Комарову вступился сенатор Эдуард Исаков. В своем telegram-канале Исаков написал, что активист вырвал слова губернатора из контекста, и назвал его кляузником с "осенним обострением", а также врагом России. Поддержал Наталью Комарову и бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Власти Югры также подчеркнули, что слова губернатора были вырваны из контекста.

После этого ряд политических и общественных деятелей призвали полицию возбудить дело на самого Рябцева за организацию информационной атаки на губернатора. В итоге общественник пожаловался в прокуратуру на "бездействие полиции".