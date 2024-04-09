На Урале река Большая Калиновка вышла из берегов и затопила дачные участки

На Среднем Урале река Большая Калиновка, находящаяся недалеко от Богдановича, вышла из берегов. В результате дачные участки возле нее оказались под "большой водой". Местные власти уверяют, что ситуация под контролем.

Видео последствий подтопления опубликовал паблик "Типичный Богданович".

"Река Большая Калиновка, давно столько воды не было в реке", - отмечается в публикации.

В администрации Богдановича сообщили, что более 10 лет плотина на реке в селе Троицкое находилась в нерабочем состоянии, а в 2022 году закончился ее капитальный ремонт.

"В этом году в период паводка она заполнилась до нормального подпорного уровня и соответствует проектным отметкам. Сейчас происходит спад интенсивности паводка. Ситуацию с паводками в Свердловской области держат под контролем региональные власти", - говорится в сообщении на странице мэрии в соцсети.

Напомним, ранее на Белоярской АЭС в Свердловской области заявили о готовности к весеннему паводку. Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, его пик ожидается с 9 по 13 апреля.