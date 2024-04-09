В Екатеринбурге снова изымают участки для расширения улицы Татищева

В Екатеринбурге изымут еще несколько участков для расширения улицы Татищева. Соответствующие постановления подписал глава города Алексей Орлов.

В первых двух постановлениях речь идет о строительстве улицы Татищева за счет изъятия участков от Викулова до Лоцмановых и от Рабочих до Лоцмановых. В третьем - о строительстве улицы Юрия Исламова, которая пройдет от Татищева до Металлургов, а также канала реки Широкой и очистных сооружений по улице Юрия Исламова.

Власти собираются изъять частные дома и коллективные сады в кварталах улиц Танкистов - Татищева - Сварщиков - Венгерских Коммунаров. Владельцам предложат добровольно отказаться от недвижимости или пригласят в суд, для разрешения ситуации.

Напомним, что только в январе стало известно о сносе еще 13 домов для дальнейшего строительства нового района "ВИЗ-Правобережный".

Напомним, что согласно новому проекту района "ВИЗ-Правобережный" требуется расширение улицы Татищева. Речь идет о территории в 740 га в границах набережной Верх-Исетского пруда – улиц Каменщиков – Фролова – Плотников – Татищева – Викулова – Металлургов – Московского тракта. Район разделят на девять микрорайонов, где построят 15 детских садов, 7 школ на 9 тыс. 225 мест, детскую и взрослую поликлинику, а также центры и площадки для культурного и физического обучения молодежи.



В рамках проекта также предполагается благоустроить набережную Верх-Исетского пруда.